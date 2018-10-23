У Києві та Київській області до кінця поточного року проїзд в маршрутках подорожчає на 1-3 грн.

– Ціни на проїзд будуть підвищуватись — по кожному маршруту буде свій розрахунок. На приміських маршрутах подорожчання слід очікувати, оскільки через подорожчання пального там не підвищувався тариф. А на міських тарифах підвищення буде незначне — в межах гривні-двох. Приміські — залежно від відстані, подорожчають від гривні до трьох, – повідомив директор компанії Трансгруп Володимир Назаренко, передає УНН.

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За його словами, наразі вартість проїзду на деяких маршрутах столиці зрівнялась із тарифом на проїзд в комунальному транспорті — 8 гривень, однак у випадку подальшого подорожчання пального ціна й далі зростатиме.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 жовтня в Україні підвищили ціни на залізничні квитки. Це другий етап подорожчання, анонсованого ще навесні.

Фото: УНІАН.