В УПЦ КП прогнозируют проведение Объединительного Собора украинских православных церквей и избрание предстоятеля до конца года.

– Мы делаем все для того, чтобы это произошло в этом году, это наше желание, – сообщил журналистам пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает УНИАН.

По его словам, этот процесс многосторонний и требует согласования со всеми его участниками.

– В любом случае процесс консультаций происходит, и мы со своей стороны как церковь Киевского патриархата делаем все, чтобы этот процесс занимал не месяцы, а за несколько недель мог бы быть завершен, – отметил он.

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К слову, в эксклюзиве Фактам ICTV Евстратий Зоря рассказал, когда Украина получит томос, что для этого нужно и как дальше будет существовать УПЦ МП.