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Автокефалія УПЦ: можливі терміни Об’єднавчого Собору

В УПЦ КП прогнозують проведення Об’єднавчого Собору українських православних церков і обрання предстоятеля до кінця року.

– Ми робимо все для того, щоб це сталося в цьому році, це наше бажання, – повідомив журналістам прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), передає УНІАН.

За його словами, цей процес багатосторонній і вимагає узгодження з усіма його учасниками.

– У будь-якому випадку процес консультацій відбувається, і ми зі свого боку як церква Київського патріархату робимо все, щоб цей процес займав не місяці, а за кілька тижнів міг би бути завершений, – зазначив він.

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До слова, в ексклюзиві Фактам ICTV Євстратій Зоря розказав, коли Україна отримає томос, що для цього потрібно та як далі існуватиме УПЦ МП.

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