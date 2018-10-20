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Автокефалия Киева: Синод УПЦ изменил форму титула Филарета

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата утвердил полную и сокращенную форму титула своего предстоятеля.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Теперь Филарет в отношениях с другими церквями будет называться Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всей Руси-Украины, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Полный титул предстоятеля УПЦ имеет следующую форму: “Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева – Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит”.

Сокращенная форма титула звучит так: “Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины”.

При этом в отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является “Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины”.

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Как известно, Синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

В свою очередь Русская православная церковь (РПЦ) заявила о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

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