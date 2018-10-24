В Карпатах начался снегопад, из-за которого ограничена видимость.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил в Facebook, что в Карпатах выпал снег и похолодало. В частности, выпал снег в Буковеле и Драгобрате.

– По состоянию на 10.20 24.10.2018 на горе Поп Иван Черногорский температура окружающей среды -3 градуса, ветер северо-западный 10 м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, мелкий снег, – говорится в сообщении.

Кроме того, сильный снегопад наблюдается на популярных горнолыжных курортах Драгобрат и Буковель.





Буковель и Драгобрат засыпало снегом / 3 фотографии

Читайте: Первый снег в Киеве – синоптики назвали дату

К слову, в некоторых районах Румынии 24 сентября прошел сильный снегопад.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост, Рmg.ua