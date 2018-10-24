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Буковель і Драгобрат засипало снігом

У Карпатах розпочався снігопад, через який обмежено видимість.

Снігопад

Чорногорський гірничий пошуково-рятувальний пост повідомив у Facebook, що у Карпатах випав сніг і похолодало. Зокрема, випав сніг у Буковелі і Драгобраті.

– Станом на 10.20 24.10.2018 на горі Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища -3 градуси, вітер північно-західний 10 м/с, поривчастий, хмарно, обмежена видимість, невеликий сніг, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сильний снігопад спостерігається на популярних гірськолижних курортах Драгобрат і Буковель.

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Буковель і Драгобрат засипало снігом / 3 фотографии

Читайте: Перший сніг у Києві – синоптики назвали дату

До слова, у деяких районах Румунії 24 вересня пройшов сильний снігопад.

Фото: Чорногорський гірничий пошуково-рятувальний пост, Рmg.ua

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