Полная монетизация субсидий в Украине заработает с 1 января 2019 года.

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

– Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления. – Ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил.

С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным, – сказал Рева.

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Как сообщалось, правительство на заседании 26 апреля 2018 принял решение о начале монетизации субсидий.

Фото: nar-rda.gov.ua