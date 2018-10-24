PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Полная монетизация субсидий - когда людям начнут давать деньги/

Полная монетизация субсидий – когда людям начнут давать деньги

Полная монетизация субсидий в Украине заработает с 1 января 2019 года.

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

– Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления. – Ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил.

С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным, – сказал Рева.

Читайте: Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Как сообщалось, правительство на заседании 26 апреля 2018 принял решение о начале монетизации субсидий.

Фото: nar-rda.gov.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новый тариф на газ: на сколько и когда подорожают тепло и горячая вода
Субсидии 2018: как получить, кто имеет право и как будут следить за мошенниками
Полицейским компенсируют аренду жилья – решение Кабмина
Заява на субсидію
Как оформить субсидию онлайн – инструкция
Бюджет-2019: чего ждать украинцам?
Газ
Повышение цен на газ: возможность дефолта и долгожданный кредит МВФ
Заява на субсидію
Новые правила получения субсидий в Украине – что упростили
В Кабмине пройдет экстренное заседание – причина
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка