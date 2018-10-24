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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Повна монетизація субсидій - коли людям почнуть давати гроші/

Повна монетизація субсидій – коли людям почнуть давати гроші

Повна монетизація субсидій в Україні запрацює з 1 січня 2019 року.

Механізм повної монетизації субсидій запрацює з 1 січня 2019 року.

Про це у коментарі журналістам сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Укрінформ.

– Ми ввели таке поняття, як монетизація. Якщо людина зекономила газ (порівняно з нормою споживання. – Ред.), їй повертаються кошти за рахунок того, що вона зекономила.

З 1 січня вводиться повна монетизація. Усе, що зекономила людина, не буде списано у бюджет. Після закінчення сезону вона матиме можливість зняти зі своєї картки та використати так, як вважатиме за потрібне, – сказав Рева.

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Як повідомлялося, уряд на засіданні 26 квітня 2018 року ухвалив рішення про початок монетизації субсидій.

Фото: nar-rda.gov.ua

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