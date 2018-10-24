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Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Теперь подать заявку на оформление субсидии можно онлайн.

Заява на субсидію

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что процедура подачи заявок на получение субсидии теперь доступна онлайн.

Подать заявку на получение субсидии онлайн можно следующим образом:

  • зайдите на Правительственный портал kmu.gov.ua в раздел Электронные услуги и перейдите в раздел Назначение жилищных субсидий;
  • пройдите идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID;
  • заполните заявление и декларацию о доходах и расходах;
  • назначили ли вам субсидию, можно узнать онлайн, в Едином государственном реестре получателей субсидий.

– Если вы не подпадаете под критерии получения субсидии, но нуждаетесь в ней, обращайтесь в местные органы соцзащиты. Там работают специальные комиссии, которые рассмотрят каждый случай отдельно, – добавил Гройсман.

Читайте: Новые правила получения субсидий в Украине – что упростили

К слову, президент Петр Порошенко дал правительству задачи по расширению программы субсидий.

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