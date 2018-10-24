Теперь подать заявку на оформление субсидии можно онлайн.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что процедура подачи заявок на получение субсидии теперь доступна онлайн.

Подать заявку на получение субсидии онлайн можно следующим образом:

kmu.gov.ua зайдите на Правительственный порталв раздел Электронные услуги и перейдите в раздел Назначение жилищных субсидий;

пройдите идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID;

заполните заявление и декларацию о доходах и расходах;

Едином государственном реестре получателей субсидий назначили ли вам субсидию, можно узнать онлайн, в

– Если вы не подпадаете под критерии получения субсидии, но нуждаетесь в ней, обращайтесь в местные органы соцзащиты. Там работают специальные комиссии, которые рассмотрят каждый случай отдельно, – добавил Гройсман.

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К слову, президент Петр Порошенко дал правительству задачи по расширению программы субсидий.