Теперь подать заявку на оформление субсидии можно онлайн.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что процедура подачи заявок на получение субсидии теперь доступна онлайн.
Подать заявку на получение субсидии онлайн можно следующим образом:
- зайдите на Правительственный портал kmu.gov.ua в раздел Электронные услуги и перейдите в раздел Назначение жилищных субсидий;
- пройдите идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID;
- заполните заявление и декларацию о доходах и расходах;
- назначили ли вам субсидию, можно узнать онлайн, в Едином государственном реестре получателей субсидий.
– Если вы не подпадаете под критерии получения субсидии, но нуждаетесь в ней, обращайтесь в местные органы соцзащиты. Там работают специальные комиссии, которые рассмотрят каждый случай отдельно, – добавил Гройсман.
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К слову, президент Петр Порошенко дал правительству задачи по расширению программы субсидий.