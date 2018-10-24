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ЕС может назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой подчеркивается необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Україна ЄС

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в проекте резолюции об агрессии РФ в Азовском море.

– Европарламент призывает высокого представителя ЕС – вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации безопасности в Азовском море, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия для безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов.

В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море, – говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что Европарламент проголосует резолюцию по Азову в четверг.

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