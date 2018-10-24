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Захоплення РФ активів у Криму – суд виніс рішення на користь української компанії

Верховний Суд Швейцарії підтвердив правомірність звернення Укрнафти в міжнародний суд через захоплення активів в Криму.

Суд

Верховний Суд Швейцарії підтвердив правомірність звернення Укрнафти в міжнародний арбітражний суд з питання захоплених Росією активів після окупації Криму, повідомляє Ліга.Бізнес.

Після захоплення Криму Росія позбавила Укрнафту прав власності на 16 автозаправних станцій, тому компанія подала скаргу до міжнародного арбітражного суду.

Міжнародний суд визнав Швейцарію як місце арбітражу, але Росія не визнала компетенцію міжнародного арбітражного суду і оскаржила рішення, яким він визнавав наявність у нього юрисдикції у суді Швейцарії.

– Арбітражне провадження продовжиться і найближчим часом очікується остаточне рішення по суті справи. Укрнафта очікує, що це рішення підтвердить її право на компенсацію в $50 млн від РФ за експропріацію майна, – йдеться у повідомленні.

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До слова, Федеральний суд Швейцарії ухвалив, що у 12 українських компаній є право вимагати відшкодування від РФ за окупацію Криму.

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