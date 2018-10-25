Нова Пошта подняла тарифы на основные услуги на 11-25% из-за роста цен на топливо.

Так, тарифы на пересылку по схеме “отделение-отделение” отправлений весом от 1 до 2 кг увеличились на 2 грн – до 20 грн; весом до 5 кг – на 5 грн, до 25 грн; весом до 10 кг – на 5 грн, до 30 грн; весом до 20 кг – на 5 грн, до 35 грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость отправлений весом до 30 кг увеличилась на 10 грн – до 50 грн. Доплата за 1 кг грузов весом более 30 кг при доставке по Украине возрастает на 0,5 грн.

– Мы повышаем тарифы всего на 2-5 грн на основные услуги впервые с августа 2017 года, тогда как цены на топливо, от которого зависит многое в нашем бизнесе, выросли на 8 грн за литр за тот же период, – заявляет директор Нова Пошта Александр Бульба.

В то же время в пресс-службе отметили, что тарифы на доставку грузов по городу и области остаются без изменений. Не изменяются также тарифы на доставку шин и дисков.

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