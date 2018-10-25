Нова Пошта підняла тарифи на основні послуги на 11-25% через зростання цін на паливо.

Так, тарифи на пересилку за схемою “відділення-відділення” відправлень вагою від 1 до 2 кг збільшилися на 2 грн – до 20 грн; вагою до 5 кг – на 5 грн, до 25 грн; вагою до 10 кг – на 5 грн, до 30 грн; вагою до 20 кг – на 5 грн, до 35 грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість відправлень вагою до 30 кг збільшилася на 10 грн – до 50 грн. Доплата за 1 кг вантажів вагою понад 30 кг при доставці по Україні зростає на 0,5 грн.

– Ми підвищуємо тарифи за все на 2-5 грн на основні послуги вперше з серпня 2017 року, тоді як ціни на паливо, від якого залежить багато в нашому бізнесі, виросли на 8 грн за літр за той самий період, – заявляє директор Нова Пошта Олександр Бульба.

Водночас у прес-службі відзначили, що тарифи на доставку вантажів по місту і області залишаються без змін. Не змінюються також тарифи на доставку шин і дисків.

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