Вселенский патриарх Варфоломей считает, что украинцы имеют право на автокефальную церковь, как и все балканские народы.

На встрече с паломниками из Греции Варфоломей заявил, что вопрос автокефалии УПЦ будет решен в интересах украинского народа, сообщает orthodoxia.info.

– Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо, – отметил Константинопольский патриарх.

По его словам, вопрос автокефалии для украинской церкви стал актуальным после обретения Украиной независимости в 1991 году.

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К слову, в эксклюзиве Фактам ICTV Евстратий Зоря рассказал, когда Украина получит томос, что для этого нужно и как дальше будет существовать УПЦ МП.

Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime