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Справедливість відновлено: Варфоломій про автокефалію Києва

Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що українці мають право на автокефальну церкву, як і всі балканські народи.

На зустрічі з паломниками з Греції Варфоломій заявив, що питання автокефалії УПЦ буде вирішене в інтересах українського народу, повідомляє orthodoxia.info.

– Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які якийсь час перебували в прямій юрисдикції Вселенського патріархату, але прийшов час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців ні? Це несправедливо, – зазначив Константинопольський патріарх.

За його словами, питання автокефалії для української церкви стало актуальним після здобуття Україною незалежності у 1991 році.

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До слова, в ексклюзиві Фактам ICTV Євстратій Зоря розказав, коли Україна отримає томос, що для цього потрібно та як далі існуватиме УПЦ МП.

Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime

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