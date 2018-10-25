КГГА с 1 ноября запустит систему электронного билета в коммунальном транспорте в тестовом режиме.
Киевская городская государственная администрация приняла решение запустить с 1 ноября в тестовом режиме систему электронного билета в коммунальном транспорте, сообщают Українські новини.
Пресс-секретарь Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Ксения Призиглей рассказала, что в наземном транспорте уже установлено 1,5 тыс. комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета.
Перевозчикам необходимо оборудовать подвижной состав городского транспорта оборудованием для функционирования системы электронного билета.
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Предусмотрены следующие формы электронного билета:
- транспортная карточка;
- банковская карточка;
- социальная (льготная карточка);
- QR-код;
- ученический и студенческий билеты;
- гаджет с соответствующим приложением.
К слову, Укрзализныця начала продажу билетов на новый поезд “четырех столиц”: Киев, Минск, Вильнюс и Рига.