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Единый электронный билет: когда начнется тестирование системы в Киеве

КГГА с 1 ноября запустит систему электронного билета в коммунальном транспорте в тестовом режиме.

Громадський транспорт

Киевская городская государственная администрация приняла решение запустить с 1 ноября в тестовом режиме систему электронного билета в коммунальном транспорте, сообщают Українські новини.

Пресс-секретарь Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Ксения Призиглей рассказала, что в наземном транспорте уже установлено 1,5 тыс. комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета.

Перевозчикам необходимо оборудовать подвижной состав городского транспорта оборудованием для функционирования системы электронного билета.

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Предусмотрены следующие формы электронного билета:

  • транспортная карточка;
  • банковская карточка;
  • социальная (льготная карточка);
  • QR-код;
  • ученический и студенческий билеты;
  • гаджет с соответствующим приложением.

К слову, Укрзализныця начала продажу билетов на новый поезд “четырех столиц”: Киев, Минск, Вильнюс и Рига.

 

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