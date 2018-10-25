КМДА з 1 листопада запустить систему електронного квитка в комунальному транспорті в тестовому режимі.
Київська міська державна адміністрація прийняла рішення запустити з 1 листопада в тестовому режимі систему електронного квитка в комунальному транспорті, повідомляють Українські новини.
Прес-секретар Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Ксенія Призиглей розповіла, що в наземному транспорті вже встановлено 1,5 тис. комплектів обладнання для функціонування системи електронного квитка.
Перевізникам необхідно обладнати рухомий склад міського транспорту обладнанням для функціонування системи електронного квитка.
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Передбачені наступні форми електронного квитка:
- транспортна картка;
- банківська картка;
- соціальна (пільгова картка);
- QR-код;
- учнівський та студентський квитки;
- гаджет з відповідним додатком.
До слова, Укрзалізниця почала продаж квитків на новий потяг “чотирьох столиць”: Київ, Мінськ, Вільнюс і Рига.