КМДА з 1 листопада запустить систему електронного квитка в комунальному транспорті в тестовому режимі.

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення запустити з 1 листопада в тестовому режимі систему електронного квитка в комунальному транспорті, повідомляють Українські новини.

Прес-секретар Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Ксенія Призиглей розповіла, що в наземному транспорті вже встановлено 1,5 тис. комплектів обладнання для функціонування системи електронного квитка.

Перевізникам необхідно обладнати рухомий склад міського транспорту обладнанням для функціонування системи електронного квитка.

Читайте: Як купити дефіцитний квиток – нова функція в системі Укрзалізниці



Передбачені наступні форми електронного квитка:

транспортна картка;

банківська картка;

соціальна (пільгова картка);

QR-код;

учнівський та студентський квитки;

гаджет з відповідним додатком.

До слова, Укрзалізниця почала продаж квитків на новий потяг “чотирьох столиць”: Київ, Мінськ, Вільнюс і Рига.