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Єдиний електронний квиток: коли почнеться тестування системи у Києві

КМДА з 1 листопада запустить систему електронного квитка в комунальному транспорті в тестовому режимі.

Громадський транспорт

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення запустити з 1 листопада в тестовому режимі систему електронного квитка в комунальному транспорті, повідомляють Українські новини.

Прес-секретар Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Ксенія Призиглей розповіла, що в наземному транспорті вже встановлено 1,5 тис. комплектів обладнання для функціонування системи електронного квитка.

Перевізникам необхідно обладнати рухомий склад міського транспорту обладнанням для функціонування системи електронного квитка.

Читайте: Як купити дефіцитний квиток – нова функція в системі Укрзалізниці

Передбачені наступні форми електронного квитка:

  • транспортна картка;
  • банківська картка;
  • соціальна (пільгова картка);
  • QR-код;
  • учнівський та студентський квитки;
  • гаджет з відповідним додатком.

До слова, Укрзалізниця почала продаж квитків на новий потяг “чотирьох столиць”: Київ, Мінськ, Вільнюс і Рига.

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