В Укрзализныце разрабатывают систему, которая поможет пассажирам купить дефицитный билет на поезд.

Об этом рассказал журналистам начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан, передает delo.ua.

– Мы разрабатываем систему waiting list. Пассажир сможет зарегистрироваться и выбрать один или несколько поездов, которые ему подходят и на которые нет билетов. И тогда, когда появится свободный билет (кто-то передумал ехать и сдал свой билет), то он не попадет в общую систему продажи, а сначала проходит через “решето” waiting list. Если билет “не нашел” своего покупателя в waiting list, тогда он уйдет в общие продажи, — сообщил Красноштан.

На уточняющий вопрос, когда будет введена такая система, он отметил, что пока о сроках сказать сложно.

Красноштан уточнил, что такая система окончательно закроет вопрос с перекупщиками, хотя за этот год был зафиксирован только один такой случай.

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– Очень много говорят, что билеты покупают перекупщики. Я всегда прошу, чтобы мне принесли билет, купленный через перекупщика. Тогда я смогу посмотреть, какую схему он использует и есть ли причастность сотрудников Укрзализныци к перекупке билетов. Пока был только один случай, когда мне принесли купленный у перекупщика билет. Естественно, покупателю была возмещена сумма билета, — отметил он.

Красноштан сообщил, что ж/д ведомство провело расследование по данному случаю.

– Мы полностью расследовали этот инцидент. Перекупщик сидел в интернет-кафе и просто клацал систему букинг УЗ. Это был сданный билет, и перекупщик его “поймал”. Это вся технология, — заявил Красноштан.

Он также рассказал, что на сегодня проблемы с покупкой билетов онлайн возникают из-за огромного количества чат-ботов.

– Сейчас действует более проблемная для нас программа — чат-боты. Такие боты “садят” нашу систему. Онлайн-система продажи билетов достаточно маломощная, чат-боты постоянно делают запрос о наличии билетов. И получается так, что система активно ищет билеты, идет массовые запросы (особенно в пиковые периоды перевозок) и система просто не выдерживает. Еще летом букинг УЗ несколько раз “ложился” — это как раз результат массовой работы чат-ботов, — резюмировал Красноштан.

Напомним, с 1 октября Укрзализныця повысила цены на билеты – на 12%.