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Подозревается в госизмене: суд взял под стражу Тимофея Нагорного

Киевский апелляционный суд арестовал до 30 ноября без возможности внесения залога бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене.

– 22 октября Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского районного суда, которым гражданину Украины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 528600 грн, и вынес новое определение, – говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

На избрании безальтернативной меры пресечения для Нагорного настаивала прокуратура.

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Тимофею Нагорному, подозреваемого в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без возможности внесения залога.

Напомним, в СБУ заявили, что ФСБ дала бизнесмену Тимофею Нагорному задание по созданию политической партии для дестабилизации ситуации в Украине.

Фото: Игорь Болдин

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