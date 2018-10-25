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Заволодіння коштами Ощадбанку: суд заарештував першого підозрюваного

Заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову взяли під варту.

Суд

Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Її підозрюють у заволодінні коштами банку, повідомляє РБК-Україна.

Суд призначив Земцовій заставу у розмірі 7 млн ​​гривень.

Вона стала першою заарештованою серед підозрюваних у причетності до заволодіння $20 млн Ощадбанку.

Читайте: З останнім словом: Янукович їде до Києва на суд

До слова, Київський апеляційний суд заарештував до 30 листопада без можливості внесення застави бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного в зраді.

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