Мэр Киева Виталий Кличко поздравил работников Коммунальной корпорации Киевавтодор по случаю Дня автомобилиста и дорожника, а лучшим специалистам вручил отличия и награды.

Торжественное мероприятие состоялось в Национальном театре оперы и балета, передает пресс-служба мэра.

– Поздравляю весь ваш большой коллектив с профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника. Мне приятно, что среди вас есть действительно уникальные специалисты, которые строили нашу столицу, и теперь передают свой опыт молодым работникам, – сказал Кличко.

Коммунальной корпорации Киевавтодор более 70 лет. Сегодня в Киевавтодоре работает почти 3,5 тыс. человек. Более 100 специалистов уже более 35 лет в дорожной отрасли.

Мэр поблагодарил дорожников за их труд и преданность профессии. И отметил, что благодаря эффективной работе специалистов Киевавтодора городу удалось за два предыдущих года капитально отремонтировать более 500 км столичных дорог и еще 300 км дорог и проездов обновят к концу текущего года.

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– То есть, за эти годы мы обновили почти половину киевских путей. Некоторые дороги не видели ремонта 40 лет. А мы это сделали! Благодарю вас за ваш труд, преданность профессии, преданность нашей столице! С праздником! – сказал Виталий Кличко.

Он вручил награды и отличия киевского городского головы лучшим специалистам. А также, уже по традиции, – путевки на отдых в Египет получили 13 специалистов Киевавтодора.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем защитников Отечества.