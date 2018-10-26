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Лукашенко – Порошенко: Нужно прекратить войну! Мы к вашим услугам

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свою поддержку Украине и заявил, что белорусы готовы помочь украинцам в завершении войны на Донбассе.

В Гомеле состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Во время своей речи Лукашенко отметил, если нужно включить Беларусь в процесс урегулирования вопроса на Донбассе, они будут абсолютно действовать в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на этой многострадальной земле – на востоке Украины – был мир.

– Украинцы, мы за вас очень переживаем и хотим, чтобы эта благодатная земля, богатейшая по своим ресурсам, была процветающей. Она такой и будет, – отмечает президент Беларуси.

– Войны всегда заканчиваются. История другого не знает. Это аксиома. Но почему бы нам не закончить эти конфликты и войны быстрее. Как можно раньше, – продолжил он.

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Лукашенко также отметил, что хочет, чтобы его слова услышали военные:

– Мы, если и придем к вам с Севера, то будем на комбайнах, на тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках!

Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И, если что-то сможем для вас сделать в этом плане, мы готовы.

Сегодня нужно прекратить братоубийственную войну! Мы к вашим услугам, – закончил под аплодисменты президент Беларуси.

Напомним, о чем договорились Порошенко и Лукашенко.

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