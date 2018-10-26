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Лукашенко – Порошенку: Треба припинити війну! Ми до ваших послуг

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою підтримку Україні і заявив, що білоруси готові допомогти українцям у завершенні війни на Донбасі.

У Гомелі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Під час своєї промови Лукашенко зазначив, якщо потрібно включити Білорусь у процес врегулювання питання на Донбасі, вони будуть абсолютно діяти у розрізі домовленостей двох держав, щоб на цій багатостраждальній землі – на сході України – був мир.

– Українці, ми за вас дуже переживаємо і хочемо, щоб ця благодатна земля, багатюща за своїми ресурсами, була процвітаючою. Вона такою і буде, – зазначає президент Білорусі.

– Війни завжди закінчуються. Історія іншого не знає. Це аксіома. Але чому б нам не закінчити ці конфлікти і війни швидше. Якомога раніше, – продовжив він.

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Лукашенко також зазначив, що хоче, аби його слова почули військові:

– Ми, якщо і прийдемо до вас з Півночі, то будемо на комбайнах, на тракторах, тролейбусах і автобусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках!

Ми не просимося ні посередниками, ні миротворцями. Ми просто за вас переживаємо. І, якщо щось зможемо для вас зробити в цьому плані, ми готові.

Сьогодні потрібно припинити братовбивчу війну! Ми до ваших послуг, – закінчив під оплески президент Білорусі.

Нагадаємо, про що домовилися Порошенко і Лукашенко.

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