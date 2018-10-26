Проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против РФ за обострение ситуации в Азове, будет использован в международных судах против России.

Украина использует одобренный Европарламентом проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против РФ за обострение ситуации в Азове. Он будет добавлен к доказательной базе в международных судах против России, сообщает Громадське.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что проект резолюции содержит много политических сигналов и осуждает еще и возведение Керченского моста.

– Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно, – сказала Беца.

Читайте: Россия в водах Азова: пойдет ли в наступление Путин и как действовать Украине



К слову, российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину.