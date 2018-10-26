PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Резолюцию Европарламента по Азову используют против РФ в суде - МИД/

Резолюцию Европарламента по Азову используют против РФ в суде – МИД

Проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против РФ за обострение ситуации в Азове, будет использован в международных судах против России.

Суд

Украина использует одобренный Европарламентом проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против РФ за обострение ситуации в Азове. Он будет добавлен к доказательной базе в международных судах против России, сообщает Громадське.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что проект резолюции содержит много политических сигналов и осуждает еще и возведение Керченского моста.

– Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно, – сказала Беца.

Читайте: Россия в водах Азова: пойдет ли в наступление Путин и как действовать Украине

К слову, российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Диверсионные группы и оружие – Украина сообщила об опасности в водах Азова и усилила контроль
Джон Болтон
Россия должна уйти из Крыма и Донбасса – Болтон
російські кораблі
Россия в водах Азова: пойдет ли в наступление Путин и как действовать Украине
Росія розтягує лінію фронту. Чого прагне РФ в Азовському морі і наслідки
Обострение в Азовском море: чего еще следует ожидать от России
Ситуация на Азове: сколько потеряли украинские порты
Прослушка Трампа: Китай и РФ ответили на обвинения
Два зашли, один – на подходе: в Азов перекинуты новые корабли РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка