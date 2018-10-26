Проект резолюції, що передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові, буде використаний у міжнародних судах проти Росії.

Україна використає схвалений Європарламентом проект резолюції, що передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові. Він буде доданий до доказової бази в міжнародних судах проти Росії, повідомляє Громадське.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявила, що проект резолюції містить багато політичних сигналів і засуджує ще й зведення Керченського мосту.

– Цей документ для України є елементом тактики в міжнародному трибуналі. Ми його додамо до фактологічної бази для захисту наших інтересів. І те, що нас підтримують, це важливо, – сказала Беца.

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До слова, російській делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну.