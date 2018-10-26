PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Резолюцію Європарламенту по Азову використають проти РФ у суді — МЗС/

Резолюцію Європарламенту по Азову використають проти РФ у суді — МЗС

Проект резолюції, що передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові, буде використаний у міжнародних судах проти Росії.

Суд

Україна використає схвалений Європарламентом проект резолюції, що передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові. Він буде доданий до доказової бази в міжнародних судах проти Росії, повідомляє Громадське.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявила, що проект резолюції містить багато політичних сигналів і засуджує ще й зведення Керченського мосту.

– Цей документ для України є елементом тактики в міжнародному трибуналі. Ми його додамо до фактологічної бази для захисту наших інтересів. І те, що нас підтримують, це важливо, – сказала Беца.

Читайте: Росія у водах Азову: чи піде у наступ Путін та як діяти Україні

До слова, російській делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Диверсійні групи та зброя – Україна повідомила про небезпеку у водах Азову та посилила контроль
Джон Болтон
Росія має піти з Криму та Донбасу – Болтон
російські кораблі
Росія у водах Азову: чи піде у наступ Путін та як діяти Україні
Росія розтягує лінію фронту. Чого прагне РФ в Азовському морі і наслідки
Загострення в Азовському морі: чого ще варто очікувати від Росії
Ситуація на Азові: скільки втратили українські порти
Прослушка Трампа: Китай і РФ відповіли на звинувачення
Два зайшли, один – на підході: в Азов перекинуто нові кораблі РФ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка