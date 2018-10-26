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Комиссию РФ по вопросам рыболовства в Азовском море не пустили в Украину

Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину.

– Председателю российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и двум другим представителям запретили въезд за незаконное посещение оккупированной АР Крым, сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

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Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники провели беседу с этими гражданами и на основании полученной новой информации об их незаконном посещении оккупированного Крыма сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете на въезд в Украину в течение 3 лет, – сообщили в ГПСУ.

Ранее Факты ICTV писали, что  Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины российского актера Леонида Ярмольника.

Фото: ГПСУ 

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