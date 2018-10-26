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Какое название будет у единой поместной православной церкви в Украине

Единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, будет иметь два названия.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил об этом на пресс-конференции в Киеве.

– Название будет – Украинская православная церковь официальное, второе название – Киевский патриархат. Что касается недоразумений, то они у всех есть, но недоразумения можно уладить, – заявил он.

Филарет также добавил, что в случае возникновения вопросов у Автокефальной церкви (УАПЦ) к Киевскому патриархата, то они найдут пути понимания.

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Кроме того, пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) уточнил, что все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия – Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие.

Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название – Украинская православная церковь.

Эта мысль была обсуждена с участием представительства Вселенского патриархата.

По отношению к церкви Московского патриархата, которая использует название – Украинская православная церковь, Заря отметил, что они просят Верховную Раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется Украинская православная церковь, носила свою истинное название – Русская православная церковь в Украине.

Но права этой церкви будут теми же, что и во всех религиозных организаций.

Напомним, если не наберется 2/3 голосов для принятия решения о переходе в единую УПЦ, то положение приходов останется прежним.

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