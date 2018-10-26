PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Яку назву матиме єдина помісна православна церква в Україні/

Яку назву матиме єдина помісна православна церква в Україні

Єдина помісна православна церква в Україні, яка буде утворена на Об’єднавчому соборі українських православних церков, матиме дві назви.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про це на прес-конференції в Києві.

– Назва буде – Українська православна церква офіційна, друга назва – Київський патріархат. Що стосується непорозумінь, то вони у всіх є, але непорозуміння можна залагодити, – заявив він.

Філарет також додав, що у разі виникнення питань у Автокефальної церкви (УАПЦ) до Київського патріархату, то вони знайдуть шляхи порозуміння.

Читайте: Філарет назвав вимоги до майбутнього глави УПЦ

Крім того, речник УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) уточнив, що всі помісні православні церкви, окрім давніх патріархатів, які називаються по назві міста, всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назви – Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Сербська православна церква, Кіпрська православна церква та інші.

Оскільки в Україні утворюється єдина помісна православна церква, відповідно і назва – Українська православна церква.

Ця думка була обговорена за участю представництва Вселенського патріархату.

Стосовно церкви Московського патріархату, яка використовує назву – Українська православна церква, Зоря зазначив, що вони просять Верховну Раду прийняти такий закон, щоб церква в Україні, яка називається Українська православна церква, носила свою правдиву назву – Російська православна церква в Україні.

Але права цієї церкви будуть ті ж, що і у всіх релігійних організацій.

Нагадаємо, якщо не набереться 2/3 голосів для прийняття рішення про перехід у єдину УПЦ, то положення парафій залишиться колишнім.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справедливість відновлено: Варфоломій про автокефалію Києва
Автокефалія УПЦ: можливі терміни Об’єднавчого Собору
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Автокефалія Києва: Синод УПЦ змінив форму титулу Філарета
Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій
Томос Україні: Константинополь відповів на ультиматум РПЦ
УПЦ не буде? Що має зробити Україна до отримання томосу
Церковь
Коли Україна отримає томос і що треба знати про автокефалію
Українська православна церква: історія та що буде далі
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Томос в Україні: якою мовою будуть вести службу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка