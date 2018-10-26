Єдина помісна православна церква в Україні, яка буде утворена на Об’єднавчому соборі українських православних церков, матиме дві назви.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про це на прес-конференції в Києві.

– Назва буде – Українська православна церква офіційна, друга назва – Київський патріархат. Що стосується непорозумінь, то вони у всіх є, але непорозуміння можна залагодити, – заявив він.

Філарет також додав, що у разі виникнення питань у Автокефальної церкви (УАПЦ) до Київського патріархату, то вони знайдуть шляхи порозуміння.

Крім того, речник УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) уточнив, що всі помісні православні церкви, окрім давніх патріархатів, які називаються по назві міста, всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назви – Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Сербська православна церква, Кіпрська православна церква та інші.

Оскільки в Україні утворюється єдина помісна православна церква, відповідно і назва – Українська православна церква.

Ця думка була обговорена за участю представництва Вселенського патріархату.

Стосовно церкви Московського патріархату, яка використовує назву – Українська православна церква, Зоря зазначив, що вони просять Верховну Раду прийняти такий закон, щоб церква в Україні, яка називається Українська православна церква, носила свою правдиву назву – Російська православна церква в Україні.

Але права цієї церкви будуть ті ж, що і у всіх релігійних організацій.

Нагадаємо, якщо не набереться 2/3 голосів для прийняття рішення про перехід у єдину УПЦ, то положення парафій залишиться колишнім.