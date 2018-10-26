PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Переход приходов в единую УПЦ решат 2/3 прихожан - Филарет/

Переход приходов в единую УПЦ решат 2/3 прихожан – Филарет

Если не наберется 2/3 голосов для принятия решения о переходе в единую УПЦ, то положение прихода останется прежним.

Переход приходов в единую Украинскую православную церковь будет происходить, если такое решение поддержат две трети прихожан, пояснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко).

– Механизм (перехода. – Ред.): собрание всего прихода. Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь, – сказал он в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Вместе с тем глава УПЦ-КП уточнил, что если не наберется 2/3 голосов для принятия решения, то положение прихода останется прежним.

Читайте: Филарет назвал требования к будущему главе УПЦ

Также Филарет сказал, что не может назвать дату проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине, поскольку это зависит от Вселенского патриарха.

– Дату созыва собора назвать не могу, потому что это зависит от Вселенского патриарха, – сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Как известно, Синод Вселенского патриархата закончил свою 3-дневную работу в Стамбуле, начавшуюся 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.

За время работы Синод: подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Церковь
МИД Румынии: фейки о “притеснениях” православных румын – дело рук РФ
Справедливость восстановлена: Варфоломей об автокефалии Киева
Храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним
Во Львове храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным
Филарет назвал требования к будущему главе УПЦ
Автокефалия УПЦ: возможные сроки Объединительного Собора
У РПЦ нет выбора. Варфоломей о томосе для Украины
Автокефалия УПЦ ставит крест на планах РФ восстановить империю – архиепископ
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Автокефалия Киева: Синод УПЦ изменил форму титула Филарета
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка