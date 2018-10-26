Если не наберется 2/3 голосов для принятия решения о переходе в единую УПЦ, то положение прихода останется прежним.

Переход приходов в единую Украинскую православную церковь будет происходить, если такое решение поддержат две трети прихожан, пояснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко).

– Механизм (перехода. – Ред.): собрание всего прихода. Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь, – сказал он в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Вместе с тем глава УПЦ-КП уточнил, что если не наберется 2/3 голосов для принятия решения, то положение прихода останется прежним.

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Также Филарет сказал, что не может назвать дату проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине, поскольку это зависит от Вселенского патриарха.

– Дату созыва собора назвать не могу, потому что это зависит от Вселенского патриарха, – сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Как известно, Синод Вселенского патриархата закончил свою 3-дневную работу в Стамбуле, начавшуюся 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.



За время работы Синод: подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.