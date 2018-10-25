Президент Петр Порошенко провел встречу с президентами Украины предыдущих лет и обсудил дальнейшее развитие Украинского государства.

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентами Украины предыдущих лет Леонидом Кравчуком (1991-1994 годы), Леонидом Кучмой (1994-2005 годы) и Виктором Ющенко (2005-2010 годы), сообщает пресс-служба главы государства.

– Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию Украинского государства, прекращении российской агрессии на Донбассе и получении мира, – говорится в сообщении.

Порошенко отметил важную роль предыдущих президентов в становлении Украинского государства. Он также передал Кравчуку, Кучме и Ющенко юбилейную медаль 25 лет независимости Украины, которой их наградили в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.

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К слову, президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

Фото: пресс-служба президента Украины