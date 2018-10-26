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Зустріч віч-на-віч: про що домовились Порошенко та Лукашенко

У Гомелі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На початку переговорів тет-а-тет глава Української держави подякував за ініціативу проведення Першого форуму регіонів України і Республіки Білорусь і відзначив його результативність, зазначає прес-служба Порошенка.

За словами Порошенка, вже були підписана низка угод між областями і планується прийняття ще кількох документів.

– Ми абсолютно впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн підкреслює, що приріст становить понад 23% з року в рік у валюті, – зазначив президент України.

Під час Першого форуму регіонів України і Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зазначив, що під час переговорів з Петром Олексійовичем у них не залишилося жодного невирішеного питання, а діалог був змістовними і щирим.

Крім того, президент Білорусі зазначив, що всі українсько-білоруські домовленості завжди виконуються.

Наступний форум проведуть у Житомирі.

До слова, Олександр Лукашенко і Володимир Путін 21 вересня також провели переговори в Сочі. Обговорили політичну взаємодію і підняли питання України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів зустріч з президентами України попередніх років та обговорив подальший розвиток Української держави.

Фото: Прес-служба президента України

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