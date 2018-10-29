Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Украину 1 ноября, чтобы обсудить газовые вопросы, считает нардеп Иван Винник.

Основная цель визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину – обсуждение газовых вопросов. Об этом заявил в эфире украинского телеканала народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Согласно официальному сообщению, Ангела Меркель посетит Украину с однодневным визитом в этот четверг. Она встретится с президентом Украины Петром Порошенко и обсудит с ним конфликт на Донбассе. Также запланирована встреча с премьером Владимиром Гройсманом.

По мнению нардепа, реальная цель визита существенно отличается вид декларируемой.

– Думаю, что в контексте недавнего саммита в Стамбуле, на котором присутствовали Меркель, Макрон, Путин и Эрдоган, там они держались хорошо за руки, одним из пунктов дискуссий, наверное, будет факт того, что НАК Нафтогаз Украины в порядке реализации решения Стокгольмского арбитража о взыскании задолженности с Газпрома арестовал акции Газпрома в нескольких проектах, где одним из основателей была и Германия.

Речь идет в том числе о Северном потоке-2. Таким образом, экономические планы развертывания сотрудничества России с Германией, которые мы де-факто наблюдаем, существенно разрушает Украина, арестовавшая активы Газпрома на основании решения Стокгольмского арбитража, – заявил Иван Винник.

Он подчеркнул, что в данном случае Ангелу Меркель более интересует вопрос энергетической безопасности. Возможно, канцлер Германии будет убеждать украинскую сторону смягчить позиции украинского Нафтогаза по реализации взыскания долгов российского Газпрома, путем ареста его имущества.

– Я считаю, что совсем другие вопросы будут обсуждены в Украине. Энергетическая безопасность Европы, Украины, экономические интересы Германии в сотрудничестве с РФ, возможно, это будет ключевым вопросом, – пояснил нардеп.

По его мнению, Украине нужно максимально соблюдать собственные национальные интересы.

– Мы обязаны взыскать с государства-агрессора все долги и обязательства, защитить нашу газотранспортную систему, которая, безусловно, мешает проектам вроде Северный поток-2, – сказал Иван Винник.

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По мнению нардепа, это не только экономический вопрос, хотя убытки для Украины оцениваются в 2 млрд долларов.

– Это в первую очередь угроза нашей национальной безопасности. Если украинская труба перестанет транспортировать газ в Европу, российские танки могут оказаться и на границе в Польше – необязательно через украинскую территорию, – подчеркнул Иван Винник. – Есть угроза странам Европейского союза, которая сегодня сдерживается исключительно Украиной, не только в военном плане, но и в инфраструктурно-логистическом. Украина сдерживает развертывание идей Путина в Европе.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Меркель повестку дня ее визита в Киев этой осенью.