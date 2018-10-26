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Меркель едет в Киев – названа дата

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября приедет в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

– В центре переговоров будут двухсторонние отношения, – сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Интерфакс-Украина.

Читайте: Энергетическая безопасность, заложники и санкции – итоги разговора Меркель и Порошенко

Также политики обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и ход реализации минских договоренностей.

Ранее Факты ICTV писали, что бывший премьер-министр, лидер Народного фронта Арсений Яценюк встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

Фото: dreamstime.

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