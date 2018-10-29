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Меркель їде до України говорити про енергетичну безпеку Європи – Вінник

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуде до України 1 листопада, щоб обговорити газові питання, вважає нардеп Іван Вінник.

Основна мета візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну – обговорення газових питань.

Про це заявив в ефірі українського телеканалу народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

За офіційним повідомленням, Ангела Меркель відвідає Україну з одноденним візитом цього четверга. Вона зустрінеться з президентом України Петром Порошенком та обговорить з ним конфлікт на Донбасі. Також запланована зустріч з прем’єром Володимиром Гройсманом.

На думку нардепа, реальна мета візиту суттєво відрізняється вид декларованої.

– Думаю, що в контексті нещодавнього саміту у Стамбулі, на якому були присутні Меркель, Макрон, Путін та Ердоган, там вони трималися гарно за руки, одним з пунктів дискусій, напевно, буде факт того, що НАК Нафтогаз України в порядку реалізації рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення заборгованості з Газпрому заарештував акції Газпрому в декількох проектах, де одним з засновників була й Німеччина.

Мова йде зокрема й про Північний потік-2. Таким чином, економічні плани розгортання співпраці Росії з Німеччиною, які ми де-факто спостерігаємо, суттєво руйнує Україна, заарештувавши активи Газпрому на підставi рішення Стокгольмського арбітражу, – заявив Іван Вінник.

Він підкреслив, що в даному випадку Ангелу Меркель більш цікавить питання енергетичної безпеки. Можливо, канцлер Німеччини буде переконувати українську сторону пом’якшити позиції українського Нафтогазу щодо реалізації стягнення боргів російського Газпрому, шляхом арешту його майна.

– Я вважаю, що зовсім інші питання будуть обговорені в Україні. Енергетична безпека Європи, України, економічні інтереси Німеччини у співпраці з РФ, можливо, це буде ключовим питанням, – пояснив нардеп.

На його думку, Україні треба максимально дотримуватися власних національних інтересів.

– Ми зобов’язані стягнути з держави-агресора всі борги та зобов’язання, захистити нашу газотранспортну систему, яка, безумовно, заважає проектам на кшталт Північний потік-2, – сказав Іван Вінник.

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На думку нардепа, це не тільки економічне питання, хоча збитки для України оцінюються у 2 млрд доларів.

– Це в першу чергу загроза нашій національній безпеці. Якщо українська труба перестане транспортувати газ в Європу, російські танки можуть опинитися й на кордоні в Польщі – необов’язково через українську територію, – підкреслив Іван Вінник. – Є загроза країнам Європейського союзу, яка сьогодні стримується виключно Україною, не тільки у військовому плані, а й в інфраструктурно-логістичному. Україна стримує розгортання ідей Путіна в Європі.

Як повідомлялося, Президент України Петро Порошенко обговорив з Меркель порядок денного її візиту до Києва цієї осені.

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