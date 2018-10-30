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22 рейса за 4 дня: в Украине страртуют новые авиарейсы

С 28-31 октября 3 авиакомпании осуществят в Украине 22 новых международных авиарейса.

Літак

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Он опубликовал изображение с надписью “22 рейса за 4 дня – с 28 по 31 октября из аэропортов Украины”.

Также там можно увидеть карту Украины, на которой обозначены 4 аэропорта. Из них будут осуществляться упомянутые 22 рейса Киев, Львов, Одесса, Харьков.

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Читайте: Сколько будут стоить платные дороги в Украине – Омелян назвал цену

К слову, ранее украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажу билетов на международные рейсы.

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