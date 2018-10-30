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22 рейси за 4 дні: в Україні страртуют нові авіарейси

З 28 до 31 жовтня 3 авіакомпанії виконають в Україні 22 нові міжнародні авіарейси.

Літак

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував зображення із написом “22 рейси за 4 дні – з 28 до 31 жовтня з аеропортів України”.

Також там можна побачити карту України, на якій позначено 4 аеропорти, з яких здійснюватимуться згадані 22 рейси: Київ, Львів, Одеса, Харків.

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Читайте: Скільки коштуватимуть платні дороги в Україні – Омелян назвав ціну

До речі, раніше українська лоукост-авіакомпанія SkyUp запустила продаж квитків на міжнародні рейси.

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