З 28 до 31 жовтня 3 авіакомпанії виконають в Україні 22 нові міжнародні авіарейси.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
Він опублікував зображення із написом “22 рейси за 4 дні – з 28 до 31 жовтня з аеропортів України”.
Також там можна побачити карту України, на якій позначено 4 аеропорти, з яких здійснюватимуться згадані 22 рейси: Київ, Львів, Одеса, Харків.
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До речі, раніше українська лоукост-авіакомпанія SkyUp запустила продаж квитків на міжнародні рейси.
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