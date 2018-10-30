Денонсация договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года может привести к новому территориальному спору относительно делимитации Азова.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в программе Свобода слова на ICTV.
– Само соглашение действительно состоит из пяти статей, одна из которых никогда не была реализована, а именно не была осуществлена делимитация Азовского моря… С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (Денонсировав договор – Ред.), мы можем получить новый территориальный спор с РФ относительно делимитации Азовского моря, – сказала она.
Читайте: Высадки российского десанта из Азовского моря не будет – командующий ВМС
По ее словам, судебный иск Украины к РФ основан на Международной конвенции по морскому праву, несмотря на то, что существовало двустороннее соглашение с РФ.
– Действительно, по моему мнению, это соглашение было составлено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответы на это должен дать Трибунал, и мы ожидаем этого ответа уже в следующем году, – пояснила она.
К чему приведет напряжение в Азове?
- Против РФ введут очередные санкции 34%, 49 голосов49 голосов 34%34%
- Ни к чему, РФ просто пытается запугать 29%, 42 голоса42 голоса 29%29%
- Россия использует затопление суден для провокаций 20%, 29 голосов29 голосов 20%20%
- К вооруженному противостоянию РФ и Украины в море 17%, 25 голосов25 голосов 17%17%
Ранее Факты ICTV рассказывали, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.