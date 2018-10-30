Денонсация договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года может привести к новому территориальному спору относительно делимитации Азова.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в программе Свобода слова на ICTV.

– Само соглашение действительно состоит из пяти статей, одна из которых никогда не была реализована, а именно не была осуществлена делимитация Азовского моря… С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (Денонсировав договор – Ред.), мы можем получить новый территориальный спор с РФ относительно делимитации Азовского моря, – сказала она.

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По ее словам, судебный иск Украины к РФ основан на Международной конвенции по морскому праву, несмотря на то, что существовало двустороннее соглашение с РФ.

– Действительно, по моему мнению, это соглашение было составлено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответы на это должен дать Трибунал, и мы ожидаем этого ответа уже в следующем году, – пояснила она.

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