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Почему Украина не денонсирует договор с РФ по Азову

Денонсация договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года может привести к новому территориальному спору относительно делимитации Азова.

зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в программе Свобода слова на ICTV.

– Само соглашение действительно состоит из пяти статей, одна из которых никогда не была реализована, а именно не была осуществлена делимитация Азовского моря… С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (Денонсировав договорРед.), мы можем получить новый территориальный спор с РФ относительно делимитации Азовского моря, – сказала она.

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По ее словам, судебный иск Украины к РФ основан на Международной конвенции по морскому праву, несмотря на то, что существовало двустороннее соглашение с РФ.

– Действительно, по моему мнению, это соглашение было составлено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответы на это должен дать Трибунал, и мы ожидаем этого ответа уже в следующем году, – пояснила она.

К чему приведет напряжение в Азове?

  • Против РФ введут очередные санкции 34%, 49 голосов
    49 голосов 34%
    34%
  • Ни к чему, РФ просто пытается запугать 29%, 42 голоса
    42 голоса 29%
    29%
  • Россия использует затопление суден для провокаций 20%, 29 голосов
    29 голосов 20%
    20%
  • К вооруженному противостоянию РФ и Украины в море 17%, 25 голосов
    25 голосов 17%
    17%
Всего голосов: 145

Ранее Факты ICTV рассказывали, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.

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