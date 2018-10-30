Денонсація договору між Росією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року може призвести до нового територіального спору щодо делімітації Азова.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у програмі Свобода слова на ICTV.

– Сама угода дійсно складається з п’яти статей, одна з яких ніколи не була реалізована, а саме не була здійснена делімітація Азовського моря… З точки зору додаткових прав Україна нічого не отримає (Денонсувавши договір – Ред.), ми можемо отримати новий територіальний спір з РФ щодо делімітації Азовського моря, – сказала вона.

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За її словами, судовий позов України до РФ заснований на Міжнародній конвенції з морського права, незважаючи на те, що існувала двостороння угода з РФ.

– Дійсно, на мою думку, ця угода була складена неправомірно з точки зору міжнародної морської Конвенції, але відповіді на це повинен дати Трибунал, і ми очікуємо цієї відповіді вже в наступному році, – пояснила вона.

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