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Высадки российского десанта из Азовского моря не будет – командующий ВМС

Специфика Азовского моря такова, что применение крупных кораблей с большой осадкой там практически невозможно, как и высадка способом корабль-берег.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе Свобода слова на ICTV.

– С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая происходит, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится порядка 120 (украинских – Ред.) кораблей и катеров, но тех, которые могут действовать или обслуживать судна и имеют вооружение – всего 36, а те кто имеют достаточно вооружения – 24.

Мы приняли во внимание все варианты развития событий, которые могут развиваться в Приазовье и Азовском море и провели соответствующие учения.

Специфика Азовского моря такова, что применение крупных кораблей с большой осадкой там практически невозможно, и высадка способом корабль-берег там фактически невозможна. Поэтому если взять те факты, что Россия может аккумулировать силы и средства по своим внутренним рекам с Каспия и Черного моря – она может аккумулировать количество на высадку всего батальона пехоты, – сказал он.

К чему приведет напряжение в Азове?

Результаты

По его словам, к такой ситуации Россия может прибегнуть только в случае успеха на суше.

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– А в дальнейшем она также будет проводить действия ФСБ и Черноморского флота по блокированию и осложнения прохода Керченского пролива и остановки наших судов, – сказал Воронченко.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.

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