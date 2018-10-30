Возле станции метро Политехнический институт, на месте, где ранее демонтировали нелегальные киоски, открыли новый сквер.

Об этом написал советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.

– На месте демонтированных МАФов около станции метро Политехнический институт и математического лицея №142 (Политехнический переулок, 2-Б) появился сквер. Работы по благоустройству проходили полтора месяца. Тем самым город выполнил свое обещание, а именно – вместо МАФов сделать сквер. Фактически данный сквер стал частью входной группы лицея, – рассказал парламентарий.

Он напомнил, что городским службам “с боями” удалось демонтировать незаконные киоски на этом месте.

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– Раньше здесь было огромное количество мусора и киосков. С противостоянием, в том числе физическим столкнулся город во время обустройства сквера, – заявил советник киевского городского головы.

Народный депутат отметил, что в ближайших планах – установка в сквере арт-объекта.

– В итоге после длительной борьбы на площади, которую раньше занимала незаконная торговля, теперь высажены деревья и цветы, поставлены скамейки, положена новая плитка. Вскоре появится арт-объект в форме земного шара, – заключил Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что в конце весны возле станции метро Политехнический институт городские службы снесли незаконные МАФы.