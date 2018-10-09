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Кличко відкрив парк, на місці якого раніше були хащі

Мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині. Парк створили в Деснянському районі – вздовж проспекту генерала Ватутіна між вулицею Оноре де Бальзака та проспектом Маяковського.

Про це повідомляють на сайті мера Києва.

– Поки ще тепло, ми не припиняємо роботи з облаштування столичних зелених зон. І сьогодні відкриваємо першу чергу ще одного із запланованих на цей рік – нового парку на Троєщині, – сказав Кличко. – На місці новоствореного парку раніше були хащі, тому перед початком робіт тут розчистили територію, вирівняли ландшафт, пересадили частину дерев. І ми бачимо, яка тут тепер гарна і комфортна зона відпочинку. І як багато людей приходять вже сюди.

Другу чергу парку планується відкрити наступного року. Загальна площа нового парку сягатиме 9,5 га. Сьогодні презентували облаштовану першу чергу на  2,3 га.

У новому парку встановили сучасні лави, урни для сміття, енергозберігаюче LED-освітлення, навігаційні покажчики та зрошувальну систему. Здійснили озеленення території. Також у зоні відпочинку облаштували прогулянкові доріжки з фібробетону та ФЕМ, велосипедні доріжки. Розчистили озеро та укріпили берег.

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Є у новій зоні відпочинку й майданчик для занять спортом і альтанка. А для малечі встановили два дитячих майданчики. Збудували також будиночок садівника із вбиральнею та відремонтували голуб’ятню поруч із парком.

На відкриття нової зони відпочинку прийшло багато місцевих мешканців. А на кожній з локацій парку діти і підлітки влаштували танцювальний флешмоб.

Вартість капітального ремонту парку з водними об’єктами – 48 млн грн.

Всього цього року на оновлення парків та скверів, відзначив Кличко, столична влада виділила рекордну суму – понад 200 млн грн.

Нагадаємо, цього року в столиці після капремонту до Дня міста відкрили першу чергу оновленого парку Володимирська гірка в центрі міста. Згодом – парк Відрадний в Солом’янському районі, першу чергу парку Перемога в Дніпровському районі, сквер на Подолі біля кінотеатру Жовтень та другу чергу парку Наталка на Оболоні.

Облаштували і першу чергу парку Муромець у Деснянському районі та встановили в ньому скульптуру Іллі Муромця. Оновили Сирецький парк в Шевченківському районі столиці.

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