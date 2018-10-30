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На КПІ відкрили новий сквер замість знесених МАФів – народний депутат

Біля станції метро Політехнічний інститут, на місці, де раніше демонтували нелегальні кіоски, відкрили новий сквер.

Про це написав радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

– На місці демонтованих МАФів біля станції метро Політехнічний інститут і математичного ліцею №142 (Політехнічний провулок, 2-Б) з’явився сквер. Роботи з благоустрою проходили півтора місяці. Тим самим місто виконало свою обіцянку – замість МАФів зробити сквер. Фактично даний сквер став частиною вхідної групи ліцею, – розповів парламентарій.

Він нагадав, що міським службам “з боями” вдалося демонтувати незаконні кіоски на цьому місці.

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– Раніше тут була величезна кількість сміття і кіосків. З протистоянням, в тому числі фізичним,  зіткнулося місто і під час облаштування скверу, – заявив радник київського міського голови.

Народний депутат зазначив, що в найближчих планах – установка в сквері арт-об’єкту.

– У підсумку після тривалої боротьби на площі, яку раніше займала незаконна торгівля, тепер висаджені дерева і квіти, поставлені лавки, покладена нова плитка. Незабаром з’явиться арт-об’єкт у формі земної кулі, – уклав Дмитро Білоцерківець.

Нагадаємо, що в кінці весни біля станції метро Політехнічний інститут міські служби знесли незаконні МАФи.

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