НАК Нафтогаз Украины обнародовал цены на газ на условиях Положения о возложении специальных обязательств. Они будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В НАК сообщили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

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Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

– Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ – 8 361,85 гривен, – говорится в сообщении.

Напомним, как вырастет цена на газ до 2020 года.