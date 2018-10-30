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Нафтогаз оприлюднив нові ціни на газ

НАК Нафтогаз України оприлюднив ціни на газ на умовах Положення про покладення спеціальних зобов’язань. Вони діятимуть з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

В НАК повідомили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог урядової постанови від 19 жовтня, згідно з якою ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Крім того, урядова постанова затверджує нове Положення про покладення спеціальних зобов’язань (ПСО) на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

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Так, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 гривень з урахуванням ПДВ.

– Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення складає 8 548,92 гривень, для підприємств ТКЕ – 8 361,85 гривень, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як зросте ціна на газ до 2020 року.

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