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Факты ICTV протестировали единый электронный билет в Киеве

В Киеве запустили систему электронного билета для общественного транспорта. Факты ICTV протестировали Е-билет и рассказывают о результате.

С 30 октября в Киеве в тестовом режиме запустили систему электронного билета для общественного транспорта.

Е-билет – это специальная проездная карточка, которую можно пополнять наличкой в терминале. Достаточно поднести ее к специальному считывающему устройству, установленному в транспорте, и проезд будет оплачен автоматически.

Система должна работать в метро, ​​трамваях, троллейбусах, городской электричке, фуникулере и маршрутках.

Соответствующее постановление обнародовали на сайте КГГА.

В тестовом режиме система единого электронного билета будет работать год – с 30 октября 2018 до 30 октября 2019.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тестировать систему начнут с 1 ноября, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, в транспорте уже установили 1200 валидаторов (специальных считывающих устройств) и модернизировали часть турникетов в метро.

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Факты ICTV протестировали единый электронный билет в Киеве / 4 фотографии

Факты ICTV тестировали систему.

Водители маршрутных такси не слышали о введении Е-билетов. Им не проводили соответствующий инструктаж. Считывающих устройств в маршрутках тоже нет.

Валидаторами частично оснащены троллейбусы. Однако, использовать их так и не удалось.

Кондуктор маршрута №27 жалуется – валидаторы установили но их никто не подключил. Когда будут работать – неизвестно.

Е-билет уже успешно запустили в Житомире, Тернополе, Белой Церкви, Мукачево и Немишаеве.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

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