В Киеве запустили систему электронного билета для общественного транспорта. Факты ICTV протестировали Е-билет и рассказывают о результате.
С 30 октября в Киеве в тестовом режиме запустили систему электронного билета для общественного транспорта.
Е-билет – это специальная проездная карточка, которую можно пополнять наличкой в терминале. Достаточно поднести ее к специальному считывающему устройству, установленному в транспорте, и проезд будет оплачен автоматически.
Система должна работать в метро, трамваях, троллейбусах, городской электричке, фуникулере и маршрутках.
Соответствующее постановление обнародовали на сайте КГГА.
В тестовом режиме система единого электронного билета будет работать год – с 30 октября 2018 до 30 октября 2019.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тестировать систему начнут с 1 ноября, передает пресс-служба КГГА.
По его словам, в транспорте уже установили 1200 валидаторов (специальных считывающих устройств) и модернизировали часть турникетов в метро.
Факты ICTV тестировали систему.
Водители маршрутных такси не слышали о введении Е-билетов. Им не проводили соответствующий инструктаж. Считывающих устройств в маршрутках тоже нет.
Валидаторами частично оснащены троллейбусы. Однако, использовать их так и не удалось.
Кондуктор маршрута №27 жалуется – валидаторы установили но их никто не подключил. Когда будут работать – неизвестно.
Е-билет уже успешно запустили в Житомире, Тернополе, Белой Церкви, Мукачево и Немишаеве.