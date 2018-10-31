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Факти ICTV протестували єдиний електронний квиток у Києві

У Києві запустили систему електронного квитка для громадського транспорту. Факти ICTV протестували Е-квиток і розповідають про результат.

З 30 жовтня у Києві у тестовому режимі запустили систему електронного квитка для громадського транспорту.

Е-квиток – це спеціальна проїздна картка, яку можна поповнювати коштами у терміналі. Достатньо буде піднести її до спеціального зчитувального пристрою, що встановлений у транспорті, і проїзд буде оплачено автоматично.

Система має працювати у метро, трамваях, тролейбусах, міській електричці, фунікулері та маршрутках.

Відповідну постанову оприлюднили на сайті КМДА.

В тестовому режимі система єдиного електронного квитка буде працювати рік –  з 30 жовтня 2018 року до 30 жовтня 2019.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що тестувати систему почнуть з 1 листопада, передає прес-служба КМДА.

За його словами, у транспорті вже встановили 1200 валідаторів (спеціальних зчитувальних пристроїв) та модернізували частину турнікетів у метро.

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Факти ICTV протестували єдиний електронний квиток у Києві / 4 фотографии

Факти ICTV тестували систему.

Водії маршрутних таксі не чули про запровадження Е-квитків. Їм не проводили відповідний інструктаж. Зчитувальних пристроїв в маршрутках також немає.

Валідаторами частково  облаштовані тролейбуси. Однак, використати їх так і не вдалось.

Кондуктор маршруту №27 скаржиться – валідатори встановили але їх ніхто не підключив. Коли будуть працювати – невідомо.

Е-квиток вже успішно запустили у Житомирі, Тернополі, Білій Церкві, Мукачево та Немішаєві.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

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