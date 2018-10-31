Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018.

– 1211 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет, – отметил Кличко.

Также в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к WiFi. Это парк имени Тараса Шевченко; станции метро Золотые Ворота, Дворец Спорт, Майдан Независимости, Дворец Украина. А также доступ к сети доступно на Михайловской, Софиевской, Контрактовой и Почтовой площадях; возле НСК Олимпийский и в районе Фуникулера.

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Другими элементами транспортной smart-инфраструктуры Киева Кличко назвал GPS-трекеры, установленные на коммунальном пассажирском транспорте и коммунальной технике, чтобы отслеживать маршруты передвижения соответствующего транспорта на отдельном сайте. Так, на коммунальном пассажирском транспорте Киева установлено 1,2 тысячи GPS-трекеров. 665 GPS-трекеров установили на коммунальную спецтехнику, в том числе на снегоуборочную.

Для удобства пассажиров общественного транспорта часть остановок в столице уже оборудовали информационными табло, на которых сообщается о времени прибытия транспорта.

– В Киеве на остановках работают 83 табла, информирующие о времени прибытия общественного транспорта. До конца этого года мы планируем оборудовать такими табло еще 70 остановок общественного транспорта в столице, – сказал Кличко.

Также мэр назвал успешной работу проекта Безопасный город, который воплощают безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, контроля и управления трафиком в городе.

По словам Кличко, в Киеве в рамках общегородской системы видеонаблюдения уже работает 6800 камер. В частности, сегодня в столице есть камеры с функцией распознавания лиц, номеров автомобилей. Информации с камер пользуются и правоохранительные органы. Мэр отметил, что многие преступления уже раскрыты в Киеве благодаря проекту Безопасный город.

Kyiv Smart City Forum происходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, мэры и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели.

Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Smart Expo Zone и LOUNGE ZONE.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года.