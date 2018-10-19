PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / В Киеве появится новый грандиозный туристический объект - Кличко/

В Киеве появится новый грандиозный туристический объект – Кличко

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднає парк Володимирська гірка з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в програмі Сніданок з 1+1, передає прес-служба мера.

Так, за словами міського голови, міст з’єднає два туристичних маршрути – парк Володимирська гірка і парк Хрещатий та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів. Мер показав відеоролик про те, як виглядатиме новий міст.

Він буде довжиною 210 метрів, ширина буде змінною – від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону та скла.

– З мосту відкриватиметься дивовижний вид на Дніпро. Можна буде побачити увесь Київ. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів, – зазначив Кличко.

За словами мера Києва, наступної весни буде завершено реконструкцію Алеї художників. Відтак планують втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Сам міст міська влада обіцяє презентувати киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року.

Читайте: Коли в Києві увімкнуть опалення – Кличко назвав терміни

– Наприкінці наступної весни ми вже плануємо відкрити цей міст, – сказав Віталій Кличко.

До слова,  Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Камера спостереження
Кличко: Ми перевіримо систему відеоспостереження, щоб у нас не відбулось такої трагедії, як в Керчі
Вода
У Києві почали включати гарячу воду
Кличко
Кличко: Ми виділимо необхідні кошти з бюджету, щоб підтримати вчителів та вчасно виплатити зарплати
Австрійський спортсмен: За рівнем організації марафону Київ не поступається іншим столицям Європи
Кличко на шоу талантів WBC got talent заспівав хіт The Beatles
Кличко разом з Льюісом і Холіфілдом завітав до дитячого центру Місто щасливих дітей
Блогер: Кличко домігся внесення прапора України на емблему WBC – це дійсно велика справа
Братів Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка