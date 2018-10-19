Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднає парк Володимирська гірка з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в програмі Сніданок з 1+1, передає прес-служба мера.

Так, за словами міського голови, міст з’єднає два туристичних маршрути – парк Володимирська гірка і парк Хрещатий та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів. Мер показав відеоролик про те, як виглядатиме новий міст.

Він буде довжиною 210 метрів, ширина буде змінною – від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону та скла.

– З мосту відкриватиметься дивовижний вид на Дніпро. Можна буде побачити увесь Київ. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів, – зазначив Кличко.

За словами мера Києва, наступної весни буде завершено реконструкцію Алеї художників. Відтак планують втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Сам міст міська влада обіцяє презентувати киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року.

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– Наприкінці наступної весни ми вже плануємо відкрити цей міст, – сказав Віталій Кличко.

До слова, Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині.