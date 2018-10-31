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Кличко: Більш 1200 одиниць громадського транспорту Києва оснащені WiFi та GPS-трекерами

Більше 1 200 одиниць міського громадського транспорту обладнані безпровідними точками доступу до інтернет-мережі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Kyiv Smart City Forum 2018.

– 1 211 одиниць міського громадського транспорту обладнані безпровідними точками доступу до інтернет-мережі, – зазначив Кличко.

Також в столиці облаштовано 11 локацій з безкоштовним доступом до WiFi. Це парк імені Тараса Шевченка; станції метро Золоті Ворота, Палац Спорт, Майдан Незалежності, Палац Україна. А також доступ до мережі є на Михайлівській, Софіївській, Контрактовій та Поштовій площах; біля НСК Олімпійський та в районі Фунікулеру.

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Іншими елементами транспортної smart-інфраструктури Києва Кличко назвав GPS-трекери, встановлені на комунальному пасажирському транспорті та комунальній техніці, аби відстежувати маршрути пересування відповідного транспорту на окремому сайті. Так, на комунальному пасажирському транспорті Києва встановлено 1,2 тисячі GPS-трекерів. 665 GPS-трекерів встановили на комунальну спецтехніку, в тому числі на снігоприбиральну.

Для зручності пасажирів  громадського транспорту частину зупинок у столиці вже обладнали інформаційними табло, на яких сповіщається про час прибуття транспорту.

– В Києві на зупинках працюють 83 табло, що інформують про час прибуття громадського транспорту. До кінця цього року ми плануємо обладнати такими табло ще 70 зупинок громадського транспорту в столиці, – сказав Кличко.

Також міський голова назвав успішною роботу проекту Безпечне місто, який втілюють для безпеки киян, контролю роботи комунальних служб, контролю і управління трафіком в місті.

За словами Кличка, у Києві в рамках загальноміської системи відеоспостереження вже працює 6 800 камер. Зокрема, сьогодні в столиці є камери з функцією розпізнавання облич, номерів автомобілів. Інформацією з камер користуються і правоохоронні органи. Мер відзначив, що чимало злочинів уже розкрито в Києві завдяки проекту Безпечне місто.

Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цього року на форум зібралися понад 1200 учасників та гостей, зокрема, міські голови і представники адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і громадські діячі.

Заплановано виступи 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працює 6 тематичних секцій, де тривають виступи формату Short Talks. Гості форуму можуть відвідати Smart Expo Zone та LOUNGE ZONE.

Нагадаємо, пішохідно-велосипедний міст, що з’єднає парк Володимирська гірка з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року.

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