Президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом подписал так называемый закон Маски-шоу стоп-2

– Закон под условным названием маски-шоу стоп-2 упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря – за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную, – заявил Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

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Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.

Ранее Факты ICTV писали, что в Верховной Раде поддержали изменения в законодательство, которые криминализируют незаконное пересечение границы Украины.

Фото: Администрация президента Украины